«Уверенность в безнаказанности»: владельцев «Золотого пляжа» на Тургояке уличили в новых нарушениях

На владельцев «Золотого пляжа» на озере Тургояк завели новое административное дело.

На берегу водоема хозяева клубного отеля продолжают отсыпку, пытаясь тем самым увеличить полезную площадь. Это выяснили активисты Народного фронта. Также они заметили, как одно нарушение прикрывают другим: постройку у самой воды пытаются удалить от берега путем отсыпки.

По словам члена регионального штаба ОНФ Виталия Вороного, на площадку прибывают новые машины с грунтом. Создается ощущение, что владельцы чувствуют свою безнаказанность, добавил активист.

«Нарушения долгосрочные, тянущиеся, в частности, продолжается отсыпка берега. Непонятно, когда это все остановится, Миасс в этом плане, конечно, выделяется. Причем владельцы «Золотого пляжа» знают, что нарушают, им уже почти 100 млн рублей ущерба насчитали, мы приезжаем, — а там опять стоят машины с грунтом под отсыпку. Мы ездили для того, чтобы как-то остановить эти работы на данном этапе, чтобы начали разбираться за предыдущее. Но процесс не останавливается, какая-то уверенность в безнаказанности», — прокомментировал Виталий Вороной.

Проверку на объекте провела природоохранная прокуратура. Кроме отсыпки берега, владельцев «Золотого пляжа» уличили в нелегальном разведении рыбы в Тургояке, а также в использовании плавсредств без разрешения. Возбуждено административное дело, материалы проверки передали в министерство экологии региона, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все новости за 24.05.2019 г.»