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22.05.2019 г. | 17:01
Алексей Текслер потребовал уволить начальника дорожного управления Челябинска
24.05.2019 г. 12:13
Врио губернатора посоветовал Александру Шабалину найти другую, «менее ответственную работу».
Заявление Алексей Текслер сделал в ходе инспекции ремонтируемых дорожных объектов Челябинска в пятницу, 24 мая. У врио губернатора возникли вопросы к городскому управлению дорожного хозяйства из-за проблем с контрактом — УФАС уже дважды отменяло результаты торгов по жалобам участников.
Внятного объяснения причин сложившейся ситуации от главы ведомства Александра Шабалина Текслеру получить не удалось. Врио губернатора поручил вице-мэру Наталье Котовой снять его с должности начальника дорожного управления и подыскать «менее ответственную работу».
Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске должны быть завершены до конца октября. Подрядчику предстоит реконструировать 13 улиц города. Однако контракт стоимостью почти 830 млн рублей до сих пор не отыгран из-за претензий антимонопольной службы.
Фото с сайта gubernator74.ru
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