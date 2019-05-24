Дольщики «КапиталДома» и «Новограда» просят встречи с Алексеем Текслером

Фото: Татьяна Быкова

В Челябинске обманутые дольщики через пикеты и обращения добиваются встречи с главой региона Алексеем Текслером.

Дольщики ЖК «Новоград» направили обращение к Алексею Текслеру через приемную. Они просят организовать встречу, чтобы обсудить варианты достройки дома на улице Доватора, 46. Степень готовности объекта составляет 90%. В понедельник, 20 мая, Арбитражный суд области принял решение о передаче дома жилищно-строительному кооперативу дольщиков.

На завершение работ необходимо до 140 млн рублей. Дольщики просят Алексея Текслера выделить новому застройщику земельный участок в качестве компенсации или предоставить финансовую помощь. Сейчас идут переговоры с компанией, которая будет заканчивать работы на объекте, сообщил дольщик «Новограда» Иван Кущ.

«Сейчас переговоры с нашими потенциальными застройщиками упираются в два момента. Можно попытаться получить земельный участок для застройщика в счет тех расходов, которые он понесет на достройку нашего дома. Также рассматривается вопрос финансирования по линии банка ДОМ.РФ и министерства строительства России. Оба эти вопроса напрямую связаны с полномочиями первого лица региона», — отметил Иван Кущ.

Дольщики «КапиталДома» в пятницу, 24 мая, вышли на одиночные пикеты к зданию правительства области. Они планируют стоять с плакатами до 16:00. Также хотят продолжить одиночные пикеты на следующей неделе.

Организация «КапиталДом» входит в группу компаний, учрежденных застройщиком Александром Сребрянским, объяснила дольщица Татьяна Быкова.

«Раньше это все был «КапиталДом». Затем руководство открыло новое ООО — строительную компанию «Радуга». Только два дома непонятно по какой причине оставили висеть на старом юрлице. По «Радуге» что-то где-то сейчас решается, а наши дома в подвешенном состоянии. Мы вообще никуда не относимся. Вроде бы действующая компания, но в то же время никто ничем не занимается, директор номинальный. В минстрое тоже одни обещания, никаких конкретных дат и цифр», — рассказала Татьяна Быкова.

По ее словам, дома должны были сдать до 31 марта 2018 года. 29 мая представитель инициативной группы поедет в Москву на личный прием к замминистра строительства России, добавила она.

В воскресенье, 26 мая, в сквере имени Колющенко пройдет митинг обманутых дольщиков. Он начнется в 13:00. Дольщики ЖК «Радуга» пригласили на акцию руководителя области Алексея Текслера. Обращение они опубликовали в группе «Обманутые дольщики | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». На акции ожидается около 200 человек.

Фото: Татьяна Быкова

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