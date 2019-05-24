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22.05.2019 г. | 17:01
Музыкальные школы Южного Урала получат в подарок от Путина 76 пианино
24.05.2019 г. 15:36
В музыкальные школы Челябинской области поступят новые инструменты.
Фортепиано власти Челябинской области закупили по поручению президента Владимира Путина. Замминистра культуры Николай Сазонов рассказал, что на Южный Урал поступят отечественные инструменты в рамках программы импортозамещения.
«В Челябинскую область поставят 76 пианино в рамках программы по импортозамещению. Пианино российские, фирмы «Аккорд» из Санкт-Петербурга, они поставляются по всей России. Стоимость одного пианино с учетом доставки — порядка 350 тыс. рублей», — пояснил Николай Сазонов.
Поставить инструменты пообещали до конца года. По одному новому пианино получат 76 из 130 музыкальных школ области — их отобрали по конкурсу. 16 инструментов достанутся школам искусств в Челябинске. Десять из них уже передали в учреждения.
Фото с сайта pixabay.com
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