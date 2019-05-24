Свердловский проспект 26 мая перекроют из-за крестного хода

Фото с сайта kubnews.ru

В центре Челябинска временно ограничат движение.

Крестный ход начнется в 11 часов в воскресенье, 26 мая. Он будет посвящен Дню славянской письменности и культуры. Верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле. Крестный ход завершится праздничным молебном, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



На время шествия с 11:30 до 12:15 ГИБДД приостановит движение транспорта по проспекту.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Фото с сайта kubnews.ru



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