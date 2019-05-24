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22.05.2019 г. | 17:01
Свердловский проспект 26 мая перекроют из-за крестного хода
24.05.2019 г. 10:21
Фото с сайта kubnews.ru
В центре Челябинска временно ограничат движение.
Крестный ход начнется в 11 часов в воскресенье, 26 мая. Он будет посвящен Дню славянской письменности и культуры. Верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле. Крестный ход завершится праздничным молебном, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
На время шествия с 11:30 до 12:15 ГИБДД приостановит движение транспорта по проспекту.
Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.
Фото с сайта kubnews.ru
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