Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский нашел работу

Скриншот с сайта kremlin.ru

Шестерым экс-главам регионов, участвовавшим во встрече с Владимиром Путиным, нашли новые должности.

О трудоустройстве бывших руководителей регионов сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все участники мероприятия, состоявшегося в четверг, 23 мая, уже имеют новую работу, пишут «Известия».

С президентом встретились бывшие главы шести регионов. Пятерых из них, в том числе Бориса Дубровского, отправили в отставку в марте 2019 года. Конкретные места трудоустройства бывших руководителей субъектов Дмитрий Песков не назвал.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года. До этого он несколько лет был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

В день встречи Владимир Путин вручил Дубровскому орден Дружбы, которым его наградили еще в 2018 году с формулировкой «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу».

Скриншот с сайта kremlin.ru

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