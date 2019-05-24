Из центрального карьера в парке Гагарина вывезут 15 машин мусора

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

В парке Гагарина впервые за 18 лет почистят карьер.

Последний раз работы в центральном водоеме парка проходили в 2001 году, во время большой реконструкции. За 18 лет карьер значительно зарос и обмелел. Мусор оттуда ежедневно по мере сил вылавливали дворники, однако уже долгое время водоем нуждался в капитальной очистке.

Как пишет 74.ru, работы проведет компания из Кыштыма, которая специализируется на очистке озер. В четверг, 23 мая, карьер в целях безопасности огородили, в акваторию зашла спецтехника. В администрации парка заявили, что подрядчик, кроме мусора, также уберет ил, грязь, траву и сухостой — всего ожидается объем 10-15 машин. Завершить очистку карьера планируется в течение выходных.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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