В Челябинске отлетевшее от иномарки колесо травмировало женщину на остановке

Фото с сайта vk.com/chelgai74

Женщина в Тракторозаводском районе пострадала из-за оторвавшегося колеса.

Это произошло утром в четверг, 23 мая, на улице Горького в районе остановки «ТК «Башня». Во время движения у Honda отлетело заднее колесо, оно выкатилось на встречную полосу и повредило автомобиль Lada Largus. После изменило траекторию и задело 34-летнюю женщину, которая стояла на трамвайной остановке. Пострадавшей назначило амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

В госавтоинспекции напомнили, что самовольно вносить изменения в конструкцию машины не допускается — это может привести к трагическим последствиям.

Фото с сайта vk.com/chelgai74



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