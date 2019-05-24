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22.05.2019 г. | 17:01
В Челябинске отлетевшее от иномарки колесо травмировало женщину на остановке
24.05.2019 г. 09:32
Фото с сайта vk.com/chelgai74
Женщина в Тракторозаводском районе пострадала из-за оторвавшегося колеса.
Это произошло утром в четверг, 23 мая, на улице Горького в районе остановки «ТК «Башня». Во время движения у Honda отлетело заднее колесо, оно выкатилось на встречную полосу и повредило автомобиль Lada Largus. После изменило траекторию и задело 34-летнюю женщину, которая стояла на трамвайной остановке. Пострадавшей назначило амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.
В госавтоинспекции напомнили, что самовольно вносить изменения в конструкцию машины не допускается — это может привести к трагическим последствиям.
Фото с сайта vk.com/chelgai74
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