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22.05.2019 г. | 17:01
Алексей Текслер планирует встретиться с членами регионального Союза промышленников и предпринимателей
24.05.2019 г. 08:47
Фото с сайта gubernator74.ru
Глава Челябинской области Алексей Текслер запланировал встречу с членами южноуральского «клуба олигархов».
Алексей Текслер планирует принять участие в совещании СПП. Оно пройдет в понедельник, 27 мая, на ЧТПЗ.
Союз промышленников и предпринимателей неофициально называют «клубом олигархов». В него входят владельцы и руководители крупнейших южноуральских предприятий. Возглавляет союз председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Фото с сайта gubernator74.ru
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