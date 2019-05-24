Алексей Текслер планирует встретиться с членами регионального Союза промышленников и предпринимателей

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер запланировал встречу с членами южноуральского «клуба олигархов».

Алексей Текслер планирует принять участие в совещании СПП. Оно пройдет в понедельник, 27 мая, на ЧТПЗ.

Союз промышленников и предпринимателей неофициально называют «клубом олигархов». В него входят владельцы и руководители крупнейших южноуральских предприятий. Возглавляет союз председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Фото с сайта gubernator74.ru

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