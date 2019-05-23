- 64.4156р. - 0.1216
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Две дочери Виктора Рашникова вошли в рейтинг самых богатых наследников олигархов
23.05.2019 г. 16:04
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Всего в списке 48 представителей второго поколения, которые унаследуют в общей сложности 238 млрд долларов США. Больше всех получит сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Юсуфу Алекперову причитается 21 млрд 800 млн долларов.
Наследницы владельца ММК Виктора Рашникова в рейтинге, состоящем из 20 позиций, находятся на 10-м месте. Обе дочери получат по 4 млрд 600 млн долларов.
Старшая — Татьяна Рахно — в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала собственный бизнес: имела долю в стройцентре «Строй Двор», сейчас у нее строительная компания «Реконструкция».
Младшая дочь Ольга проработала на комбинате отца 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства ММК. В 2017 году ушла с этой позиции, сохранив место в совете директоров. Ольга владеет виллами во Франции, которые ранее принадлежали ее отцу. В 2013 году она снялась в эпизоде фильма Тимура Бекмамбетова «Елки-3».
Также в список Forbes вошел сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова. Джахангир Махмудов работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, унаследует 7 млрд долларов.
В целом в России, по данным на апрель 2019 года, насчитывалось 103 миллиардера. Их общее состояние — 440 млрд долларов.
Источник: www.forbes.ru
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