Две дочери Виктора Рашникова вошли в рейтинг самых богатых наследников олигархов

Источник: www.forbes.ru

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

Всего в списке 48 представителей второго поколения, которые унаследуют в общей сложности 238 млрд долларов США. Больше всех получит сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Юсуфу Алекперову причитается 21 млрд 800 млн долларов.

Наследницы владельца ММК Виктора Рашникова в рейтинге, состоящем из 20 позиций, находятся на 10-м месте. Обе дочери получат по 4 млрд 600 млн долларов.

Старшая — Татьяна Рахно — в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала собственный бизнес: имела долю в стройцентре «Строй Двор», сейчас у нее строительная компания «Реконструкция».

Младшая дочь Ольга проработала на комбинате отца 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства ММК. В 2017 году ушла с этой позиции, сохранив место в совете директоров. Ольга владеет виллами во Франции, которые ранее принадлежали ее отцу. В 2013 году она снялась в эпизоде фильма Тимура Бекмамбетова «Елки-3».

Также в список Forbes вошел сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова. Джахангир Махмудов работает в группе отца заместителем гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, унаследует 7 млрд долларов.

В целом в России, по данным на апрель 2019 года, насчитывалось 103 миллиардера. Их общее состояние — 440 млрд долларов.

Источник: www.forbes.ru



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