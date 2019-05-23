Владимир Путин вручил Виктору Рашникову орден Александра Невского

23.05.2019 г. 15:56

Владимир Путин вручил Виктору Рашникову орден Александра Невского
Скриншот с сайта kremlin.ru

Председателя совета директоров ММК наградили орденом.

Указ о награждении президент подписал еще в ноябре 2018 года. Церемония вручения состоялась в Кремле в четверг, 23 мая. Виктор Рашников получил из рук Владимира Путина орден Александра Невского с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В начале мая 2019 года таким же орденом наградили председателя Заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша. Ему государственную награду присудили за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

 Скриншот с сайта kremlin.ru

    

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