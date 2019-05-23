Проект транспортной развязки на улице Дарвина отправили на публичные слушания

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске состоятся публичные слушания по развязке и мосту на АМЗ.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии. На слушаниях обсудят проект реконструкции улицы Дарвина и путепровода на ее пересечении с Троицким трактом. Мероприятие состоится 27 июня в Доме архитектора. Начнется в 13:30.

Скандал вокруг планов по строительству развязки на АМЗ возник в середине мая во время общественных обсуждений, в которых приняли участие местные жители и урбанисты. Они раскритиковали проект из-за необходимости вырубить деревья вдоль дороги. Власти подчеркнули, что транспортная развязка с ликвидацией кругового движения позволит избавить участок от пробок, и пообещали провести компенсационные высадки.

Фото с сайта cheladmin.ru



Все новости за 23.05.2019 г.»