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Проект транспортной развязки на улице Дарвина отправили на публичные слушания
23.05.2019 г. 15:31
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске состоятся публичные слушания по развязке и мосту на АМЗ.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии. На слушаниях обсудят проект реконструкции улицы Дарвина и путепровода на ее пересечении с Троицким трактом. Мероприятие состоится 27 июня в Доме архитектора. Начнется в 13:30.
Скандал вокруг планов по строительству развязки на АМЗ возник в середине мая во время общественных обсуждений, в которых приняли участие местные жители и урбанисты. Они раскритиковали проект из-за необходимости вырубить деревья вдоль дороги. Власти подчеркнули, что транспортная развязка с ликвидацией кругового движения позволит избавить участок от пробок, и пообещали провести компенсационные высадки.
Фото с сайта cheladmin.ru
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