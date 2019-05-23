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УФАС собирается в третий раз остановить торги по ремонту дорог в Челябинске
23.05.2019 г. 15:27
Фото с сайта cheladmin.ru
На итоги дорожного тендера в Челябинске поступила третья жалоба.
В антимонопольную службу обратилась подмосковная фирма «ИнПрофСтрой». В числе претензий компании — сокращение сроков подачи заявок на торги, нарушения в сметах и отсутствие дополнительных требований к их участникам. Предоставлять их обязывает постановление правительства России.
«ИнПрофСтрой» требует отменить результаты проведения аукциона. Жалобу компании УФАС рассмотрит 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала апреля итоги торгов на работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отменяли уже дважды.
Фото с сайта cheladmin.ru
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