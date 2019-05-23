УФАС собирается в третий раз остановить торги по ремонту дорог в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

На итоги дорожного тендера в Челябинске поступила третья жалоба.

В антимонопольную службу обратилась подмосковная фирма «ИнПрофСтрой». В числе претензий компании — сокращение сроков подачи заявок на торги, нарушения в сметах и отсутствие дополнительных требований к их участникам. Предоставлять их обязывает постановление правительства России.

«ИнПрофСтрой» требует отменить результаты проведения аукциона. Жалобу компании УФАС рассмотрит 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала апреля итоги торгов на работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске отменяли уже дважды.

Фото с сайта cheladmin.ru



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