Большинство челябинцев стараются не думать о рабочих задачах по утрам

Фото с сайта pixabay.com

Портал Зарплата.ру выяснил, что делают жители Челябинска по пути на работу.

Более четверти респондентов в это время слушают музыку, 12% — сидят в соцсетях, а 44% — просто смотрят по сторонам. Остальные читают книги, разговаривают с попутчиками или спят. Большинство опрошенных ранним утром стараются не думать о рабочих задачах. А треть — составляют в пути план на предстоящий день. Около 10% — совершают несколько деловых звонков, 15% — разбирают рабочую почту. И примерно 3% сотрудников периодически смотрят образовательные ролики или слушают лекции.

«Как показало наше исследование, больше остальных решать рабочие вопросы утром любят руководители, а также представители таких сфер как бухгалтерия и финансы, строительство и недвижимость, образование и наука», — прокомментировал бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Меньше думают о работе ранним утром представители сферы продаж.

Фото с сайта pixabay.com



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