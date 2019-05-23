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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Директор челябинского камерного театра претендует на пост в правительстве Югры
23.05.2019 г. 15:20
Илья Коломейский подал заявку на должность директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Всего кандидатов — 13. Кроме местных претендентов, в отборе участвуют представители из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Тюмени и Челябинска, сообщается на едином официальном сайте государственных органов округа. Все документы уже проверили, они соответствуют требованиям, кандидаты допущены к следующему этапу. В разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» Илья Коломейский объяснил подачу заявки на конкурс спортивным интересом.
«Как только увидел, что есть такой конкурс, то из спортивного интереса захотелось попробовать свои силы. Так как в последнее время таких возможностей представляется довольно большое количество — это и конкурс «Лидеры России», это и управленческие кадры, то я каждое такое испытание принимаю как какую-то возможность профессионального роста. Поэтому, собственно говоря, пока никуда не собираюсь из камерного театра, но упустить возможность как-то вырасти в профессиональном плане, конечно, не хотелось», — рассказал директор камерного театра.
Часть этапов отбора претенденты пройдут дистанционно. С четверга, 23 мая, началась оценка личностного, профессионального потенциала.
«Мы будем проводить тестирование кандидатов. Этот этап продлится до 29 мая. Здесь будет проверяться управленческий потенциал, профессиональные и личностные качества. Кроме того, кандидаты пройдут тесты на знание законодательства, государственного (русского) языка и на умение использовать информационные технологии», — отметила директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко.
После стартует общественный этап отбора — пройдут конференция с участием профессионального сообщества и теледебаты. Итоги всех процедур проанализируют члены комиссии по вопросам государственной службы при губернаторе Югры. Они отберут не более трех кандидатов, которых представят главе округа. Завершающий этап — встреча-собеседование. Кто займет пост, станет известно в середине июня.
Фото с сайта kamerata.ru
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