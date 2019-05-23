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Челябинские коммунисты проведут акцию под лозунгом «Руки прочь от Грудинина!»
23.05.2019 г. 14:22
Коммунисты Челябинска выйдут на пикет в поддержку Павла Грудинина.
Акция состоится в сквере имени Андреевского в воскресенье, 26 мая. Начало — в 15:30. Как рассказал «Челябинскому эху» депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, коммунисты города хотят выразить солидарность со своим товарищем, который сейчас страдает от произвола чиновников и судей.
«Область находится в глубоком социально-экономическом кризисе, под прицел чиновников попадают те, кто говорит о том, что не устраивает людей. Один из таких деятелей — руководитель народного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Мы хотим защитить нашего товарища и соратника по отстаиванию интересов простых людей от произвола чиновников и давления судебных органов», — прокомментировал Константин Нациевский.
Павел Грудинин в 2018 году был кандидатом от КПРФ на президентских выборах. В апреле 2019 года завершился бракоразводный процесс с его участием — экс-супруге Грудинина присудили 42% акций «Совхоза имени Ленина». Кроме того, бывшему кандидату в президенты не дали перерегистрировать свое предприятие в Москве. Сам Грудинин называет эту ситуацию рейдерским захватом. В КПРФ считают, что в этом деле есть политическая подоплека, и проводят по всей стране акции в поддержку руководителя совхоза.
Фото с сайта msk.kprf.ru
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