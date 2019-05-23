В минздраве прокомментировали инцидент с инвалидом из Еманжелинска, которого врачи уложили спать на полу больницы

Фото с сайта pixabay.com

В горбольнице Еманжелинске инвалида-колясочника уложили спать на кучу подгузников.

Об инциденте стало известно в среду, 22 мая. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как на полу медучреждения на куче подгузников для взрослых лежит мужчина средних лет, а рядом стоит инвалидная коляска.

В минздраве области пояснили, что пациента вызвали в горбольницу Еманжелинска на плановую консультацию. В учреждение мужчина приехал сильно пьяный и без документов. Также он буйно себя вел: разбил окно, повредил банкомат, оскорблял медперсонал. Полиция его забирать отказалась, и врачи уложили мужчину спать на полу приемного отделения. Нарушений в действиях медперсонала не было, отметили в минздраве.

Наутро пациент протрезвел и сумел назвать свое имя. Врачи дали ему рекомендации и направили в отделение в Бакале, где мужчина проживает.

Фото с сайта pixabay.com



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