В Челябинской области пересмотрят региональную стратегию по национальной политике

Фото с сайта gubernator74.ru

Алексей Текслер поручил скорректировать региональную нацполитику на Южном Урале.



Заявление руководитель области сделал на совещании у полпреда президента на Урале. Николай Цуканов отметил важность эффективной реализации национальной политики на местном уровне и подчеркнул, что в этом отношении сейчас наблюдаются определенные проблемы.



Как пояснил Алексей Текслер в своем докладе, региональную стратегию нацполитики необходимо совершенствовать. «Отчет, который я видел по итогам прошлого года, и вывод в нем, что изменения не нужны, меня совсем не устроил. Соответствующие поручение даны, они касаются работы муниципалитетов по вопросам национальной политики, по работе с мигрантами, казачеством и другими вопросами», — сказал он. Глава региона заявил, что корректировка стратегии начнется в ближайшее время.



В целом межнациональные отношения на Южном Урале остаются достаточно стабильными. Значимых конфликтов на этнической почве за последние годы не происходило, рассказал один из участников совещания, председатель совета Ассамблеи народов Челябинской области Ханахмед Гюлов.



«Челябинская область — самая южная в УрФО, считается, что наш промышленный регион привлекателен для мигрантов, в связи с этим конечно есть свои особенности. В целом же национальная политика у нас под контролем, громких межнациональных конфликтов за последнее время не было. Силовики отчитались, что те разногласия на этнической почве, которые имеют место, не выделяются на фоне других проблем. Они считают, что все под контролем. Я же, как общественник, тоже считаю, что национальные отношения у нас стабильные, конфликтов «с большой буквы» на Южном Урале нет», — прокомментировал Ханахмед Гюлов.



Алексей Текслер отметил, что финансирование профильных проектов НКО в 2018 году увеличили на 80%. «Правительству поставлена задача в дальнейшем увеличивать этот объем», — добавил он. Руководитель «Дома дружбы народов Челябинской области» Юлия Лапидус рассказала «Челябинскому эху» о запланированных в 2019 году мероприятиях и подчеркнула, что все они играют важную роль в укреплении межнациональных связей в регионе.



«Я бы сказала, что у нас в этом плане все хорошо. «Дом дружбы народов» работает уже 16 лет со всеми городами и районами области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В марте у нас уже с успехом прошел Навруз, также в 2019 году мы планируем провести такие значимые мероприятия, как фестиваль «Соцветие дружное Урала» ко Дню народного единства, областные праздники «Иван Купала» и «Туган жер», День славянской письменности, а также молодежный форум «Диалог культур» в Казахстане, который пройдет уже в шестой раз», — прокомментировала Юлия Лапидус.



Особое внимание Алексей Текслер обратил на необходимость более активного включения в работу с национальностями местных властей. По статистике, которую привел глава региона, 40% южноуральцев ничего не могут сказать о деятельности чиновников в этом направлении. Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов пояснил, что глав городов и районов области еще предстоит научить работе в сфере межнациональных отношений.

«Самый главный страх национальных конфликтов — это различия в бытовых повседневных практиках жизни людей. Именно это становится причиной конфликтов и разногласий. Раз мы живем все вместе на территории Челябинской области, нужно учить людей сосуществовать. Это тоже требует и внимания, и работы со стороны власти, в том числе местных органов. Представителей муниципалитетов нужно учить правильно, грамотно разрабатывать и проводить политику грамотного межнационального сотрудничества. Пока их этому не учат», — прокомментировал Сергей Зырянов.



Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области работа с национальными и религиозными организациями выстроена грамотно. Участников совещания глава региона пригласил принять участие в запланированных на 2019 год этнических форумах и фестивалях.

Фото с сайта gubernator74.ru

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