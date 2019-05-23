На крыше торгового комплекса возле памятника Курчатову построят ресторан

Фото с сайта www.avito.ru

На сайте avito.ru предлагают в аренду помещение под ресторан возле памятника Курчатову.

В объявлении сказано, что речь идет об отдельном строении на крыше торгового комплекса «Курчатов». Его предлагают «под общепит», хотя обещают рассмотреть и другие варианты.

Площадь помещения составляет 437 квадратных метров. Завершить строительство инициаторы проекта рассчитывают в ноябре 2019 года.



Планы по возведению ресторана на крыше могут обернуться скандалом. Об этом можно судить по предыдущим событиям, связанным с торговым комплексом «Курчатов», который принадлежит челябинскому бизнесмену Александру Карелину. Его изначально обещали сделать подземным, однако этого не получилось. Когда объект был построен, общественники требовали его «занизить», потому что он частично закрыл памятник.

Борис Дубровский, когда был губернатором, заверял, что контролирует вопрос с застройкой территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. Однако, кроме заявлений, для сохранения архитектурного облика площадки возле памятника Курчатову, он так ничего и не сделал.

Фото с сайта www.avito.ru



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