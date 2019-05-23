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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
В Челябинске выясняют причины гибели рыбы в реке Миасс
23.05.2019 г. 12:05
Челябинцы заметили мертвую рыбу в реке Миасс в Металлургическом районе.
Информация об этом появилась в среду, 22 мая, в группе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «Парень с работы вчера ходил рыбачить на Миасс, пришел, а там рыба на берегу, мертвая: щуки, лещи, окуни, — какие живые, какие мертвые, вода белая, малек на берег вылазит», — говорится в публикации. Произошло это в Металлургическом районе, в Першино. Очевидец отметил, что прошел от моста до частного сектора и везде видел одно и то же.
Начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в ведомство сообщений о гибели рыбы не поступало. Тем не менее специалисты выехали на место, проводится проверка.
«На самом деле ситуация не носит какого-то массового характера, когда происходит замор рыбы при сливе каких-либо компонентов промышленных предприятий либо когда происходит какой-то массовый замор рыбы. Там это определенный небольшой участок, некая заводь, где вода стоит, и там есть небольшое количество погибшей рыбы. В любом случае нам нужно проверять, исследовать. Но по опыту — для цветения пока еще рановато, потому что половодье идет. Если бы это был слив с предприятий, то это носило бы массовый характер», — прокомментировал Виталий Безруков.
Окончательные причины гибели рыбы пока не понятны. Сотрудники минэкологии возьмут пробы воды и передадут их для расследования в специализированные органы, в частности, Роспотребнадзор.
Фото с сайта www.ampravda.ru
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