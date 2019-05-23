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В центре Челябинска провалился асфальт. Машины встали в пробке
23.05.2019 г. 12:00
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Сотрудники МУП «ПОВВ» выясняют причины появления огромной ямы на перекрестке проспекта Ленина с улицей Российской.
Асфальт провалился вечером в среду, 22 мая. В результате движение транспорта оказалось сильно затруднено.
Что стало причиной появления ямы, выясняют специалисты городского водоканала. Они огородили опасный участок. В МУП «ПОВВ» пояснили, что на том месте обрушилась плита канализационного коллектора. Ее планируют заменить.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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