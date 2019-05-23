В центре Челябинска провалился асфальт. Машины встали в пробке

Фото с сайта vk.com/chp_chel

Сотрудники МУП «ПОВВ» выясняют причины появления огромной ямы на перекрестке проспекта Ленина с улицей Российской.

Асфальт провалился вечером в среду, 22 мая. В результате движение транспорта оказалось сильно затруднено.

Что стало причиной появления ямы, выясняют специалисты городского водоканала. Они огородили опасный участок. В МУП «ПОВВ» пояснили, что на том месте обрушилась плита канализационного коллектора. Ее планируют заменить.

Фото с сайта vk.com/chp_chel

Все новости за 23.05.2019 г.»