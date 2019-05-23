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У кондуктора троллейбуса в Челябинске произошел инсульт во время работы
23.05.2019 г. 10:48
Фото с сайта vk.com/cheltr74
Кондуктора троллейбуса в Челябинске увезли в больницу с инсультом.
Несчастный случай произошел вечером в среду, 22 мая, в троллейбусе маршрута №10. Во время движения стало плохо кондуктору. Приехала скорая. Информацию об этом разместили в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте». Врачи скорой поставили предварительный диагноз «инсульт».
«Я оказался там случайно и помог отнести ее в скорую! Вот такой произошел несчастный случай», — сообщил один из подписчиков группы в публикации.
После случившегося троллейбус отправился дальше по маршруту. Из-за отсутствия кондуктора пассажиры ездили бесплатно.
Фото с сайта vk.com/cheltr74
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