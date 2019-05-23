У кондуктора троллейбуса в Челябинске произошел инсульт во время работы

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Кондуктора троллейбуса в Челябинске увезли в больницу с инсультом.

Несчастный случай произошел вечером в среду, 22 мая, в троллейбусе маршрута №10. Во время движения стало плохо кондуктору. Приехала скорая. Информацию об этом разместили в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте». Врачи скорой поставили предварительный диагноз «инсульт».



«Я оказался там случайно и помог отнести ее в скорую! Вот такой произошел несчастный случай», — сообщил один из подписчиков группы в публикации.

После случившегося троллейбус отправился дальше по маршруту. Из-за отсутствия кондуктора пассажиры ездили бесплатно.

Фото с сайта vk.com/cheltr74



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