Сотрудника ПАО «ЧМК» ударило током на работе. Мужчина погиб

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти водителя вагонеток в одном из цехов ПАО «ЧМК».

Тело водителя на территории цеха обнаружили утром в среду, 22 мая. По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму, прикоснувшись головой к электрическому кабелю, который был под напряжением.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по региону.

В пресс-службе ООО «Мечел-Материалы», на площадке которого произошло ЧП, сказали, что на предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Фото с сайта pixabay.com



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