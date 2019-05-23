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Сотрудника ПАО «ЧМК» ударило током на работе. Мужчина погиб
23.05.2019 г. 10:36
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти водителя вагонеток в одном из цехов ПАО «ЧМК».
Тело водителя на территории цеха обнаружили утром в среду, 22 мая. По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму, прикоснувшись головой к электрическому кабелю, который был под напряжением.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении СК по региону.
В пресс-службе ООО «Мечел-Материалы», на площадке которого произошло ЧП, сказали, что на предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.
Фото с сайта pixabay.com
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