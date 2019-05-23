Находящийся под домашним арестом мэр Чебаркуля упал с велосипеда

Фото с сайта pixabay.com

Подследственный мэр Чебаркуля Сергей Ковригин из отпуска перешел на больничный.

Прервать отпуск главе города пришлось из-за падения с велосипеда. Как пишет Znak.com, несмотря на то, что Ковригин находится под домашним арестом, ему разрешены прогулки. Чиновник получил травму спины, Следственный комитет позволил ему поехать в Златоуст на МРТ, потому что в Чебаркуле такую помощь не оказывают.

Сергей Ковригин находится под домашним арестом с марта. Его обвиняют в получении взятки от руководителя предприятий чебаркульского водоканала Евгения Бородина. В 2016-м он незаконно получил коммунальные сети города в аренду. Срок домашнего ареста Ковригина истекает 23 июня. После этого следствие может выпустить его под подписку о невыезде, если не предъявит ему новые претензии, добавляет издание.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 23.05.2019 г.»