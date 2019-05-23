У 40% опрошенных челябинцев пока не сформировалось впечатление о врио губернатора Алексее Текслере

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинский филиал Президентской академии узнал мнение жителей об Алексее Текслере.

Около 40% респондентов заявили, что у них пока впечатление не сформировалось, поскольку прошло слишком мало времени с момента назначения Текслера главой Челябинской области.

Каждый третий участник опроса сказал, что врио губернатора произвел на него положительное впечатление. Среди респондентов чаще всего такой ответ давали женщины.

О нейтральном впечатлении об Алексее Текслере сказали 14,4%. Отрицательно высказались 3,7% респондентов. В РАНХиГС заявили, что эта цифра не является статистически значимой.

Фото с сайта gubernator74.ru

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