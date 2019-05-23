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У 40% опрошенных челябинцев пока не сформировалось впечатление о врио губернатора Алексее Текслере
23.05.2019 г. 10:25
Фото с сайта gubernator74.ru
Челябинский филиал Президентской академии узнал мнение жителей об Алексее Текслере.
Около 40% респондентов заявили, что у них пока впечатление не сформировалось, поскольку прошло слишком мало времени с момента назначения Текслера главой Челябинской области.
Каждый третий участник опроса сказал, что врио губернатора произвел на него положительное впечатление. Среди респондентов чаще всего такой ответ давали женщины.
О нейтральном впечатлении об Алексее Текслере сказали 14,4%. Отрицательно высказались 3,7% респондентов. В РАНХиГС заявили, что эта цифра не является статистически значимой.
Фото с сайта gubernator74.ru
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