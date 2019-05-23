Водителя фуры будут судить за ДТП с пятью погибшими на трассе Челябинск — Екатеринбург

Фото с сайта 74.мвд.рф

23-летний водитель из Казахстана пойдет под суд за смертельную аварию, в которой у большегруза оторвался прицеп.

15 мая мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Уголовное дело направили в Каслинский городской суд. Его завели по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария произошла 29 ноября 2018 года в 22:40 на трассе Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе. От грузовика Volvo оторвался и выехал на встречную полосу прицеп. Там он столкнулся с манипулятором Tata и автомобилями Land Rover и «Газель». В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Land Rover, а также водитель манипулятора.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что за рулем Land Rover находился челябинский криминальный авторитет Степан Милованов, а пассажирами были двое его сыновей и 56-летний мужчина. Им оказался мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

В пресс-центре прокуратуры Челябинской области рассказали, что автопоезд был неисправен. «По версии следствия, обвиняемый проявил преступную неосторожность, не учел особенности и состояние транспортного средства (неисправность тягово-сцепного устройства прицепа, при которой запрещалось движение) (общая масса автопоезда составляла 55,54 тонны) и груза (его масса превышала допустимую на 5,54 тонны), потерял контроль за движением транспортного средства вследствие отделения кронштейна крепления дышла от рамы поворотной тележки прицепа, от чего прицеп выехал на полосу встречного движения», — прокомментировали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что водитель фуры во время следствия вину не признал, причиненный ущерб не возместил.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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