- 64.4156р. - 0.1216
- 71.8427р. - 0.1227
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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Сотрудника ГИБДД в Челябинске задержали при получении взятки в 30 тыс. рублей
23.05.2019 г. 09:09
В региональном управлении МВД проводят служебную проверку в отношении полицейского, получившего взятку.
Сотрудника ГИБДД задержали оперативники службы собственной безопасности в момент получения денег. «Полицейский получил 30 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности водителя, управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Собранные материалы направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В полицейском главке проведут служебную проверку. Сотрудника ГИБДД отстранили от исполнения служебных обязанностей, позднее его уволят и привлекут к уголовной ответственности. Непосредственные руководители понесут дисциплинарное наказание.
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