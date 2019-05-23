Сотрудника ГИБДД в Челябинске задержали при получении взятки в 30 тыс. рублей

В региональном управлении МВД проводят служебную проверку в отношении полицейского, получившего взятку.

Сотрудника ГИБДД задержали оперативники службы собственной безопасности в момент получения денег. «Полицейский получил 30 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности водителя, управлявшего автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным средством», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Собранные материалы направили в Следственный комитет для принятия процессуального решения. В полицейском главке проведут служебную проверку. Сотрудника ГИБДД отстранили от исполнения служебных обязанностей, позднее его уволят и привлекут к уголовной ответственности. Непосредственные руководители понесут дисциплинарное наказание.

Все новости за 23.05.2019 г.»