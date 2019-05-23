Тарифы на отопление и горячую воду в Челябинской области вырастут на 18%

В Челябинской области с 1 июля ожидается повышение цен на коммунальные услуги.

С 1 июля тариф на отопление вырастет на 18%, горячую воду — на 18,2%, электроэнергия подорожает на 1,8%, газ – на 2%, холодная вода — на 3,3%. По словам председателя комитета Заксобрания по промышленной политике Павла Шиляева, фактически цифры в платежках суммарно вырастут на 2% — разницу компенсируют из регионального бюджета.

Тем, у кого рост коммунальных платежей по сравнению с декабрем 2018 года составит более 2%, рекомендуют обратиться в соцзащиту за субсидией. На компенсации бюджет области выделит почти 2,5 млрд рублей.





Все новости за 23.05.2019 г.»