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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Омоновцы в лагере под Челябинском показали детям мастерство ведения ближнего боя
22.05.2019 г. 16:46
Бойцы Росгвардии приняли участие в проведении слета «Зарница-Школа безопасности-2019» в Челябинской области.
ОМОН регионального управления Росгвардии участвовали в «Зарнице», которая проходила на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». На торжественном открытии сотрудники спецподразделения продемонстрировали мастерство ведения ближнего боя и физическую подготовку. Кроме этого, омоновцы вошли в состав судейской коллегии, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Зарница» проходила пять дней. В слете участвовали 160 учеников образовательных учреждений Челябинска. Они испытывали свои силы в 12 конкурсных заданиях. Среди них преодоление полосы препятствий, марш-бросок, организация быта в полевых условиях, разборка-сборка оружия.
Фото с сайта www.rosgvard.ru
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