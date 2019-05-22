Омоновцы в лагере под Челябинском показали детям мастерство ведения ближнего боя

Фото с сайта www.rosgvard.ru

Бойцы Росгвардии приняли участие в проведении слета «Зарница-Школа безопасности-2019» в Челябинской области.

ОМОН регионального управления Росгвардии участвовали в «Зарнице», которая проходила на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». На торжественном открытии сотрудники спецподразделения продемонстрировали мастерство ведения ближнего боя и физическую подготовку. Кроме этого, омоновцы вошли в состав судейской коллегии, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Зарница» проходила пять дней. В слете участвовали 160 учеников образовательных учреждений Челябинска. Они испытывали свои силы в 12 конкурсных заданиях. Среди них преодоление полосы препятствий, марш-бросок, организация быта в полевых условиях, разборка-сборка оружия.

Фото с сайта www.rosgvard.ru



Все новости за 22.05.2019 г.»