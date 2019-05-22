Школьники из Копейска предложили технологию автоматической сортировки мусора

Фото с сайта rukami74.ru

В Челябинске прошел фестиваль юношеского технического творчества RUKAMI.

Форум состоял из двух этапов. Первый прошел 17 мая в виде робототехнической олимпиады. В стенах ЮУрГУ школьники представили несколько десятков проектов по разным направлениям — медицина, промышленность, городская среда.

В старшей возрастной категории победил проект «Умный город». Его авторы предложили установить на дорогах устройства с машинным зрением, способные оценивать плотность потоках и уровень выхлопных газов. В среднем звене первенство занял «Многофункциональный умный кабинет» — модель учебного класса, трансформируемая в спортзал.

Второй этап фестиваля RUKAMI состоялся на следующий день, 18 мая, в парке Гагарина. Там юные изобретатели представили проекты, решающие актуальные задачи. Например, школьники из Копейска продемонстрировали автоматизированный комплекс для сортировки мусора. Организаторы фестиваля сообщили, что на его базе сделают промышленный образец. Также участники презентовали модели самолетов и роботов.

Всего за два дня на форуме представили свыше 1 тыс. изобретений, 150 бизнес-проектов. В олимпиаде по робототехнике приняли участие 70 команд. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский этап соревнований. Он пройдет в наукограде Иннополис.

Фото с сайта rukami74.ru

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