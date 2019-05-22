Прокурор потребовал уволить заместителя главы района в Челябинской области в связи с утратой доверия

Фото с сайта gorod55.ru

Следственный отдел Троицка расследует уголовное дело в отношении замглавы Чесменского района.

Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, предприниматель дал Константину Гнипе 480 тыс. рублей, а взамен замглавы района должен был помочь коммерсанту заключить муниципальный контракт.

Заместителя главы задержали в конце апреля и отправили под домашний арест. До настоящего времени он продолжает занимать свою должность. Прокуратура потребовала, чтобы глава района расторгла трудовой контракт с чиновником в связи с утратой доверия.

Как сообщает 74.ru, Татьяна Жморщук, которая руководит Чесменским районом, отказалась уволить своего зама. Она объяснила это тем, что решения суда по делу Константина Гнипы еще нет, а сам он не признает свою вину.

Фото с сайта gorod55.ru

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