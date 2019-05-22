Обманутые дольщики жилкомплексов, куда еще не приезжал Алексей Текслер, выйдут на митинг

Фото с сайта rechelstroy.ru

В сквере имени Колющенко пройдет митинг обманутых дольщиков Челябинска.

Ожидается, что акцию поддержат порядка 200 покупателей квартир в нескольких жилых комплексах Челябинска и Копейска. Организатором митинга выступила инициативная группа дольщиков ЖК «Яркая жизнь» в Парковом. Ее представитель Валерий Мурашкинцев рассказал «Челябинскому эху», что таким образом люди хотят добиться скорейшего решения своих проблем от областных властей.

«Дам возможность выступить всем желающим, чтобы выдвигали свои требования достучаться до властей. Потому что уже и в минстрой сколько раз отправляли, и Алексею Текслеру писали и просили о личной встрече. Лично я писал врио губернатора обращение три раза, но ни разу меня на встречу с ним не вызывали. Кто-то из других инициативных групп попал, но именно наши дольщики, из ЖК «Радуга», не попадали», — прокомментировал Валерий Мурашкинцев.

Также, по словам Валерия Мурашкинцева, акцию пообещало поддержать местное отделение ЛДПР. Мероприятие согласовано городской администрацией. Митинг в сквере имени Колющенко пройдет 26 мая, начало — в 13:00.

Во вторник, 21 мая, врио губернатора Алексей Текслер посетил стройплощадки ЖК «Бриз» и «Академ Riverside», где пообщался с покупателями квартир. Он пообещал, что до конца лета 2019 года сдадут один дом в «Бризе» и заселят всех дольщиков «Академа». Всего по области в ближайшие два года достроят 18 проблемных домов, заявил глава региона.

Фото с сайта rechelstroy.ru

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