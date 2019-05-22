Челябинские врачи спасли девочку, у которой после падения из окна череп раскололся на пять частей

Фото с сайта pixabay.com

Нейрохирурги Челябинской областной детской больницы провели сложную операцию 4-летней девочке, выпавшей из окна.

История с падением произошла в Снежинске вечером 7 мая. Ребенок выпал из окна второго этажа, но травмы оказались очень серьезными, по их характеру можно предположить, что девочка упала прямо на голову, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.



«Череп был разбит на пять крупных и мелких осколков: открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложненный перелом позвоночника», — рассказал главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области Герман Сафронов.

Из Снежинска девочку доставили областную детскую больницу, где ее сразу прооперировали. В течение нескольких часов врачи скрепляли кости черепа специальными пластинами, которые через некоторое время исчезнут, не оставив следов. Такая технология исключает необходимость повторной операции для удаления крепежного материала.

Операция прошла успешно. Сейчас девочка уже ходит и играет. В ближайшее время она будет проходить курс реабилитации.

Фото с сайта pixabay.com



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