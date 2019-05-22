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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Председатель челябинского отделения «Яблока» объявил о намерении идти в губернаторы
22.05.2019 г. 16:07
Ярослав Щербаков заявил, что намерен выдвинуться на губернаторские выборы в качестве кандидата.
О своих планах председатель челябинского отделения «Яблока» написал у себя в Facebook. Корреспонденту «Челябинского эха» он пояснил, что до июня его и кандидатуры других желающих согласуют в Москве. После этого на местной партийной конференции о кандидате в губернаторы будет объявлено официально.
«Я буду выдвигаться от партии, если она поддержит мою кандидатуру — я буду выдвинут. Если в процессе праймериз у нас будет другой выбор — поддержим другого. Решение будет приниматься на конференции из тех кандидатур, которые будут предложены. Конференцию будем проводить в июне, после официального объявления даты выборов. До этого мы будет приглашать всех желающих, как беспартийных, так и членов партии «Яблоко» предлагать свои кандидатуры, а уже конференция выберет одну из них», — прокомментировал Ярослав Щербаков.
Для того, чтобы кандидаты от несистемной оппозиции и самовыдвиженцы смогли пройти муниципальный фильтр, Ярослав Щербаков пообещал добиться созыва паритетной комиссии по выборам. Там планируется рассмотреть соглашение о свободной и независимой регистрации кандидатов.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября. О намерении выдвинуть свои кандидатуры заявили действующий врио губернатора Алексей Текслер и депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.
Фото с сайта www.yabloko.ru
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