Южноуральцев предупредили об увеличении площади лесных пожаров из-за сильного ветра

Фото: управление МЧС по Челябинской области

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

На четверг, 23 мая, синоптики челябинского гидрометцентра пообещали на Южном Урале сильный юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью в горах и низинах ожидаются заморозки до -1, днем от +16 до +21. Сильный ветер сохранится на территории области и в пятницу, 24 мая.

Региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение. При сильном ветре есть опасность увеличения площади природных пожаров. Возгорания могут переходить на территорию поселений. Также повышается риск возникновения аварий на энергосистемах, возможно повреждение кровли домов, обрыв ЛЭП, падение деревьев и рекламных конструкций.

Фото: управление МЧС по Челябинской области



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