Ощущение безнадеги. Юрий Дудь и писатель Алексей Иванов обсудили Челябинск в сравнении с Манчестером

Скриншот с сайта youtube.com / вДудь

В интервью с писателем Алексеем Ивановым Юрий Дудь вспомнил про промышленный Челябинск.

Беседа проходила на улице Манчестера, который является одним из любимых городов Алексея Иванова. Он назвал английский город «небесным Челябинском». Так писатель ответил на реплику Юрия Дудя про столицу Южного Урала.

— Манчестер — это английская Челяба. По сути, — отметил журналист.

— Кто-то хорошо назвал Манчестер небесным Челябинском. Так оно и есть, — продолжил разговор Алексей Иванов.

— А как вам кажется, почему Челябинск не такой? Почему, когда ты приезжаешь в Челябинск, там все иначе? Понятно, что это промышленный город, он несравним с Лондоном. Здесь не та жизнь. Но все равно ты приезжаешь. И у тебя нет ощущения безнадеги, которое бывает, когда ты приезжаешь в Челябу и начинаешь общаться с людьми, — рассказал Юрий Дудь.

— Потому что Россия не такая, как Англия. Россия не интересуется собой, не ценит себя, не пытается себя узнать, как-то переосмыслить на уровне нового времени. И потому что богатство культурного наследия, которое есть в России, не работает ни в плане развития туристических объектов, ни в плане самоуважения, — ответил журналисту собеседник.

Юрий Дудь не впервые упоминает Челябинск в своих шоу. Осенью 2018 года он рассказывал о городе в рекламном ролике.

Скриншот с сайта youtube.com / вДудь



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