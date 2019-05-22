- 64.5372р. + 0.0484
- 71.9654р. + 0.0023
-
22.05.2019 г. | 17:01
-
17.05.2019 г. | 11:33
В парках и скверах Челябинска во время «последних звонков» будут дежурить казаки
22.05.2019 г. 15:55
С 22 по 25 мая в Челябинске пройдут торжественные мероприятия в честь окончания учебного года.
В торжествах примут участие 14,5 тыс. выпускников. В каждой школе будут дежурить сотрудники полиции, вблизи образовательных учреждений выставят посты ГИБДД. Парки и скверы со среды по субботу будут патрулировать дополнительные наряды полиции, а также народные дружинники и представители казачества.
Особое внимание в полиции обратили на недопустимость распития алкоголя выпускниками, многим из которых еще нет 18 лет. В пресс-службе городского управления МВД предупредили, что если в общественных местах задержат подростков в состоянии опьянения, их родителей оштрафуют. Также накажут владельцев кафе и магазинов, которые будут продавать спиртное несовершеннолетним.
Фото: управление МВД по Челябинску
- 25.05.2018 г. В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок
- 21.05.2018 г. В Челябинской области начинаются последние звонки
- 18.05.2018 г. Общественный порядок в дни «последних звонков» будут охранять полицейские, дружинники и казаки
- 26.05.2017 г. С гуляний в честь последнего звонка в Челябинске увезли в полицию 20 человек
- 25.05.2017 г. 240 полицейских и сотрудников охранных организаций будут дежурить на последних звонках в Челябинске