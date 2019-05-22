В парках и скверах Челябинска во время «последних звонков» будут дежурить казаки

Фото: управление МВД по Челябинску

С 22 по 25 мая в Челябинске пройдут торжественные мероприятия в честь окончания учебного года.

В торжествах примут участие 14,5 тыс. выпускников. В каждой школе будут дежурить сотрудники полиции, вблизи образовательных учреждений выставят посты ГИБДД. Парки и скверы со среды по субботу будут патрулировать дополнительные наряды полиции, а также народные дружинники и представители казачества.

Особое внимание в полиции обратили на недопустимость распития алкоголя выпускниками, многим из которых еще нет 18 лет. В пресс-службе городского управления МВД предупредили, что если в общественных местах задержат подростков в состоянии опьянения, их родителей оштрафуют. Также накажут владельцев кафе и магазинов, которые будут продавать спиртное несовершеннолетним.

Фото: управление МВД по Челябинску

Все новости за 22.05.2019 г.»