СМИ: вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров уходит в отставку

Фото с сайта gubernator74.ru

Источники сообщают челябинским СМИ об увольнении Руслана Гаттарова, которое состоится в ближайшие дни.

Уже несколько дней из кабинета Руслана Гаттарова выносят его вещи, сообщает Znak.com. Сам он среди близкого окружения не скрывает, что меняет место работы.

Интернет-газета пишет, что отставка состоится ориентировочно до конца этой недели. А по данным URA.RU, его уход состоится в начале июня. «У него есть варианты работы в Москве», — рассказал собеседник агентства.

Имя будущего замглавы региона источники изданий не называют. По некоторым данным, им может стать нынешний советник врио губернатора Алексея Текслера, ранее работавший в минэнерго России.

Позиции Руслана Гаттарова серьезно пошатнулись в 2018 году после задержания его протеже — экс-заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и главы агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой. Им вменяют мошенничество при организации Российско-Казахстанского форума.

Руслан Гаттаров работает заместителем губернатора Челябинской области с 2014 года. Он курирует экономический блок. До этого представлял регион в Совете Федерации.

Фото с сайта gubernator74.ru



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