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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
СМИ: вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров уходит в отставку
22.05.2019 г. 13:49
Источники сообщают челябинским СМИ об увольнении Руслана Гаттарова, которое состоится в ближайшие дни.
Уже несколько дней из кабинета Руслана Гаттарова выносят его вещи, сообщает Znak.com. Сам он среди близкого окружения не скрывает, что меняет место работы.
Интернет-газета пишет, что отставка состоится ориентировочно до конца этой недели. А по данным URA.RU, его уход состоится в начале июня. «У него есть варианты работы в Москве», — рассказал собеседник агентства.
Имя будущего замглавы региона источники изданий не называют. По некоторым данным, им может стать нынешний советник врио губернатора Алексея Текслера, ранее работавший в минэнерго России.
Позиции Руслана Гаттарова серьезно пошатнулись в 2018 году после задержания его протеже — экс-заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и главы агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой. Им вменяют мошенничество при организации Российско-Казахстанского форума.
Руслан Гаттаров работает заместителем губернатора Челябинской области с 2014 года. Он курирует экономический блок. До этого представлял регион в Совете Федерации.
Фото с сайта gubernator74.ru
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