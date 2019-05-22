Аристову — вино, Антипову — свиньи. Совладельцы «Арианта» разделили бизнес

Фото с сайта pixabay.com

Znak.com сообщил о разделе пищевого бизнеса совладельцев ЧЭМК и агрофирмы «Ариант».

По информации источников интернет-газеты, решение о разделе было принято в результате долгих переговоров. Теперь производство мяса отойдет Юрию Антипову, а винодельческий бизнес останется за Александром Аристовым. «Раздел стал результатом напряженных отношений партнеров в последние несколько лет», — пишет издание.

С поста руководителя агрофирмы «Ариант» уже смещен зять Аристова Александр Кретов, который возглавил «Центр пищевой индустрии Ариант», занимающийся алкогольными и безалкогольными напитками. Агрофирму возглавил сын гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского Евгений Ходоровский. Ранее он управлял собственными ресторанами The Rules и «Два гвардейца», — напоминает интернет-газета.

По ее данным, в компании началась чистка кадров. «Увольняют всех, кого устраивал на работу Аристов. Кроме того, начали оптимизацию персонала, убирают двойные ставки и тому подобные схемы. Сдвинули график работы на полчаса раньше, что оказалось неудобно сотрудникам, которые не успевают возить детей в школы и детсады. В компании проводится тщательный аудит», — говорится в публикации.

На сегодня формально оба актива — винный и мясной — принадлежат одной структуре, которой владеют семьи Юрия Антипова и Александра Аристова, — ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания».

Разлад между многолетними партнерами, которые получили в собственность ЧЭМК еще в начале 90-х, начался в 2016 году, когда Юрий Антипов остался недоволен финансовыми результатами «Арианта». Тогда прошла первая волна оптимизации структуры, часть подразделений холдинга была ликвидирована, в том числе и медиа-актив — газета «Южноуральская правда» и интернет-телеканал Ural1. Аристов и Антипов отказались от PR и расформировали пресс-службу.

По данным СПАРК, которые приводит интернет-газета, агрофирма «Ариант» в 2016 году показала чистый убыток в 126 млн рублей, в 2017-м предприятие вышло в плюс, показав чистую прибыль в более чем 900 млн рублей. Отчетность за 2018 год пока не доступна.



При этом основной актив Антипова и Аристова — ЧЭМК — в 2016 году показал рекордную прибыль почти в 7 млрд рублей, что связано с резким скачком курса валют, так как значительная часть ферросплавов идет на экспорт. В 2017 году чистая прибыль снизилась до 3,3 млрд рублей. А сотрудники предприятия в мае 2019 года устроили стихийный митинг у проходной комбината. Они требовали повысить зарплату.

Фото с сайта pixabay.com

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