Челябинское отделение партии «Яблоко» потребовало созыва паритетной комиссии по выборам

Фото с сайта fedpress.ru

Открытость выборов губернатора Челябинской области обсудят на специальной комиссии.

Саму комиссию по урегулированию спорных вопросов в процессе выборов создали в конце 2018 года. В нее вошли представители Общественной палаты, избиркома области, члены политических партий и общественники.

Партия «Яблоко» призвала инициировать собрание комиссии, чтобы рассмотреть встречное соглашение о свободной и независимой регистрации кандидатов. Как пояснил председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков «Челябинскому эху», это нужно для того, чтобы претенденты на пост губернатора смогли преодолеть муниципальный фильтр.

«Мы предлагаем сделать выполнимой ту задачу, которая стоит перед кандидатами в губернаторы, по сбору этих подписей. Мы за здоровую конкуренцию и равные возможности, которые надо по максимуму обеспечить для каждого кандидата. Это в том числе задача облизбиркома и остальных участников паритетной комиссии. Чтобы мы как граждане и жители Челябинской области могли выбирать, а те, кто решил выдвинуться, смогли реализовать свое пассивное избирательное право», — прокомментировал Ярослав Щербаков.

Для повышения степени открытости избирательного процесса, по мнению представителей «Яблока», следует организовывать встречи кандидатов на выборах, сформировать открытую базу контактов местных депутатов. Выборы губернатора и райсобраний состоятся в Челябинской области 8 сентября.

Ярослав Щербаков добавил, что «Яблоко» еще не определилось со своей кандидатурой на губернаторских выборах. Это произойдет на партийной конференции в июне — после того, как Заксобрание официально объявит о проведении выборов. Сам Щербаков заявил о желании участвовать в выборах в качестве кандидата на пост губернатора.

Фото с сайта fedpress.ru

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