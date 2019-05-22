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Проект рекультивации закрытой свалки в Челябинске вынесут на общественное обсуждение
22.05.2019 г. 11:57
Фото с сайта gubernator74.ru
Депутаты гордумы встретились с представителями компании «РосРАО».
Компанию выбрали подрядчиком для рекультивации мусорного полигона в Челябинске. Ее специалисты на встрече с городскими депутатами заявили, что процесс будет полностью прозрачным как для надзорных органов, так и для жителей.
План по ликвидации свалки представят в понедельник, 27 мая. Далее начнет работу оперативный штаб, где представители «РосРАО» будут регулярно встречаться с общественниками.
Сам процесс разделен на два этапа — техническая и биологическая рекультивация. По заверениям подрядчика, зеленую траву и первые деревья на мусорном полигоне горожане смогут увидеть уже через два года.
Фото с сайта gubernator74.ru
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