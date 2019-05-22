В Челябинске появится первая армянская церковь

Фото с сайта pixabay.com

Армянская община намерена построить свою церковь на северо-западе Челябинска.

Городская администрация уже нашла участок для строительства религиозного объекта. Проект обсудят на публичных слушаниях 30 мая. Если он получит одобрение, завершить возведение планируют через два года. Об этом 74.ru сообщил председатель армянской общины в Челябинской области, староста церкви Гагик Мхитарян. По его словам, в Челябинске живут порядка 10 тыс. армян. Но у них нет своей церкви в городе, люди вынуждены ездить в храм в Екатеринбург.

Мхитарян добавил, что сейчас строят армянскую церковь в Уфе. И Челябинск остается единственным миллионником, где нет ни одного такого сооружения. Сейчас представители общины молятся на территории Свято-Троицкого храма. Для них там поставили крест-камень.



Мэрия выделила под армянскую церковь землю возле кафе «Ной» на улице Бейвеля. Участок представляет собой пустырь, рядом с которым ничего нет. Гагик Мхитарян сказал, что общину это устраивает.

«Церковь будет носить имя «Святого Григория Просветителя». Она рассчитана на 200–300 человек», — цитирует старосту издание.

Фото с сайта pixabay.com

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