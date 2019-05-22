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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Врачу в Челябинской области грозит до шести лет колонии за смерть пациентки после неправильного назначения лекарств
22.05.2019 г. 11:42
Прокуратура Коркино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении терапевта больницы поселка Роза.
Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих безопасности, повлекших смерть человека. По версии следствия, в марте 2018 года терапевт больницы поселка Роза назначила пациентке прием двух препаратов, которые противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы. При этом врач знала, что женщина страдает этим заболеванием.
Пациентка приняла лекарства. После этого ей пришлось вызвать скорую. Женщина скончалась в реанимации. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов.
Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщили в областной прокуратуре.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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