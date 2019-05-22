Клипмейкер из Челябинска попала в список самых перспективных молодых россиян от Forbes

Фото с сайта www.forbes.ru

Forbes составил рейтинг из 30 наиболее перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

В список вошли по три представителя от десяти отраслей. Это бизнес, инвестиции, менеджмент, спорт, медиа, а также представители науки и творчества. В числе представителей в сфере кино и музыки — 28-летняя Алина Пязок из Челябинска. На Южном Урале она работала на местном телевидении, позднее переехала в Санкт-Петербург, где занялась съемками клипов для молодых неформатных музыкантов.

В 2013 году Алина Пязок начала сотрудничать с группой Little Big. В 2018-м она выступила режиссером клипа Skibidi, который набрал более 800 млн просмотров на YouTube. Также Алина Пязок сотрудничала с другими исполнителями: The Hatters, «Хлеб», Feduk, ЛСП. Forbes назвал ее «во многом ответственной за YouTube-революцию в российской поп-культуре».

Также в номинации «музыка и кино» оказалась еще одна представительница Урала — певица Монеточка из Екатеринбурга.

Фото с сайта www.forbes.ru

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