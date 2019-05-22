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22.05.2019 г. | 17:01
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17.05.2019 г. | 11:33
Антимонопольным делом Бориса Дубровского займутся правоохранительные органы
22.05.2019 г. 08:28
В УФАС прокомментировали ход дела о сговоре на дорожных торгах с участием экс-губернатора Бориса Дубровского.
Руководитель ведомства Анна Козлова сообщила, что материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы. Также она предупредила, что возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы региона состоится не в ближайшей перспективе.
«Уголовное расследование — это в несколько раз более длительный процесс, чем в антимонопольной службе», — пояснила Анна Козлова. Руководитель челябинского УФАС подчеркнула, что отставка Бориса Дубровского с поста губернатора — это результат работы не только антимонопольной службы.
Сговор на дорожных торгах в Челябинской области с участием миндортранса и главы региона вскрылся осенью 2018 года. В течение нескольких лет до этого фактическим монополистом в сфере была компания «Южуралмост», которая заключила с областными властями антиконкурентное соглашение.
Фото с сайта gubernator74.ru
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