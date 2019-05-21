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17.05.2019 г. | 11:33
Сквер без часовни, но с сухим фонтаном. Власти рассказали, как будет выглядеть зеленая зона возле ЮУрГУ
21.05.2019 г. 16:05
В Челябинске стартует масштабное благоустройство городских территорий.
Один из объектов — сквер напротив главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. Там восстановят фонтан со стороны проспекта Ленина. Он будет восстановлен по «сухому» принципу, раскрыл детали реконструкции глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
«Здесь не будет никакой чаши с водой, это будет плоскость, из которой будут бить, так скажем, струи воды. Это достаточно интересный вариант фонтана, по крайней мере, в городе это будет первый такой и единственный, наверно, пока экземпляр», — рассказал Виктор Ереклинцев.
В сквере заменят всю плитку, установят качели, скамейки в виде бетонных подпорных стенок, а под елями поставят одноместные лавочки. Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, пространство замостят экоплиткой для максимального сохранения газона.
Студенты, которые много времени проводят в сквере, говорят, что архитекторы в целом угадали их желания.
— Определенно стоит поменять плитку, я бы еще поставил больше лавочек у фонтана. А так вполне все сойдет, мне очень нравится, когда в начале лета растут цветочки, очень красиво смотрится, особенно когда их садят по диагонали.
— Ну, судя по тому, что здесь когда-то работали фонтаны, то хотелось бы видеть их в рабочем состоянии, обложить их плиткой. Нужно благоустроить хотя бы эти фонтаны и добавить лавочек, потому что они всегда заняты.
Часовни среди объектов, которые планируют расположить на площадке, нет.
Еще один проект — бульвар по проспекту Ленина от улицы Володарского до Лесопарковой. Часть парковки на пересечении проспекта и Лесопарковой уберут. Вместе нее появится пешеходная зона. Одна линия автостоянки напротив ЮурГУ, которая прерывает пешеходный переход, превратится в тротуар. Реконструкцию архитекторы и чиновники обещают завершить в этом году.
Фото с сайта cheladmin.ru
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