Сквер без часовни, но с сухим фонтаном. Власти рассказали, как будет выглядеть зеленая зона возле ЮУрГУ

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске стартует масштабное благоустройство городских территорий.

Один из объектов — сквер напротив главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. Там восстановят фонтан со стороны проспекта Ленина. Он будет восстановлен по «сухому» принципу, раскрыл детали реконструкции глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Здесь не будет никакой чаши с водой, это будет плоскость, из которой будут бить, так скажем, струи воды. Это достаточно интересный вариант фонтана, по крайней мере, в городе это будет первый такой и единственный, наверно, пока экземпляр», — рассказал Виктор Ереклинцев.

В сквере заменят всю плитку, установят качели, скамейки в виде бетонных подпорных стенок, а под елями поставят одноместные лавочки. Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, пространство замостят экоплиткой для максимального сохранения газона.

Студенты, которые много времени проводят в сквере, говорят, что архитекторы в целом угадали их желания.

— Определенно стоит поменять плитку, я бы еще поставил больше лавочек у фонтана. А так вполне все сойдет, мне очень нравится, когда в начале лета растут цветочки, очень красиво смотрится, особенно когда их садят по диагонали.

— Ну, судя по тому, что здесь когда-то работали фонтаны, то хотелось бы видеть их в рабочем состоянии, обложить их плиткой. Нужно благоустроить хотя бы эти фонтаны и добавить лавочек, потому что они всегда заняты.

Часовни среди объектов, которые планируют расположить на площадке, нет.

Еще один проект — бульвар по проспекту Ленина от улицы Володарского до Лесопарковой. Часть парковки на пересечении проспекта и Лесопарковой уберут. Вместе нее появится пешеходная зона. Одна линия автостоянки напротив ЮурГУ, которая прерывает пешеходный переход, превратится в тротуар. Реконструкцию архитекторы и чиновники обещают завершить в этом году.

Фото с сайта cheladmin.ru

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