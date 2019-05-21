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17.05.2019 г. | 11:33
Жители Челябинской области стали платить больше налогов. Рост по НДФЛ — 15%
21.05.2019 г. 15:37
В управлении ФНС по Челябинской области подвели итоги работы за первый квартал 2019 года.
По сравнению с 2018 годом, собираемость налогов выросла почти на 5%. Всего южноуральские налогоплательщики перечислили в бюджеты разных уровней около 47 млрд рублей.
В структуре поступлений лидирует НДФЛ — с начала года налога на доходы физлиц собрали свыше 17 млрд рублей, что на 15% больше, чем в I квартале 2018-го. На втором месте НДС — 14,6 млрд рублей.
Сбор имущественных налогов по отношению к минувшему году вырос на 11% — до 3 млрд рублей. Из них 500 млн — транспортный налог, этот показатель увеличился на 15%.
В управлении ФНС подчеркнули, что в I квартале 2019 года на треть упало количество выездных проверок — с начала года их прошло 59. В арбитражный суд направили 77 заявлений о банкротстве физлиц-должников на сумму 220 млн рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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