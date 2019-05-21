Дольщики 18 проблемных домов в Челябинской области заедут в квартиры в ближайшие два года

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области встретился с покупателями квартир в ЖК «Бриз» и «Академ Riverside».

Во вторник, 21 мая, Алексей Текслер лично нанес визит на стройплощадки проблемных домов. В жилом комплексе «Бриз» завершения ожидают семь зданий. Договоры с компанией «Стройдом» предпринимателя Александра Серебрянского заключили 459 человек. Один из домов находится в высокой степени готовности, глава региона поручил сдать его в ближайшие месяцы.

«Объем достройки дома в денежном отношении — около 20 млн рублей. Можно относительно быстро, в течение трех месяцев, сдать объект людям. Годами эти вопросы не решают. Я предупредил всех застройщиков, со многими пообщался на тему того, что надо брать и решать вопросы, особенно там, где осталось сделать последний шаг. Эта проблема не решается, и это меня абсолютно не устраивает, будем жестко разбираться. Нужно повернуться лицом к людям и решать проблемы», — прокомментировал Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, деньги на завершение строительства возьмут из фонда поддержки заемщиков ЮУ КЖСИ. Одна из дольщиц «Бриза» Татьяна Владимирова рассказала, что дом должны были сдать еще три года назад и работы нужно завершить в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить разрушения.

«Дом должен был быть сдан еще в 2016 году. Сейчас он уже на высокой стадии готовности, и его нужно сдавать. Если дом не будут достраивать, он просто будет разрушаться», — прокомментировала Татьяна Владимирова.

Также Алексей Текслер встретился с покупателями квартир в микрорайоне «Академ Riverside». Там окончания строительства ждут более 600 человек. Застройщик после встречи с главой региона взял обязательство сдать объекты до конца лета 2019 года. Всего в ближайшие два года в Челябинской области планируется решить проблему с достройкой 18 домов, сказал Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

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