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17.05.2019 г. | 11:33
ОНФ заявил, что ремонт фасадов в центре Челябинска проводят с риском для жизни рабочих
21.05.2019 г. 14:54
Народный фронт призвал власти устранить нарушения при ремонте фасадов в Челябинске.
Активисты ОНФ готовят обращения в Ростехнадзор, минстрой, минсоцотношений региона и администрацию города с просьбой принять меры безопасности при проведении ремонта фасадов в центре. Нарушения заметили на четырех участках с высокой проходимостью, сообщил сопредседатель областного штаба Народного фронта Антон Неверов.
«В ходе нашего постоянного мониторинга работы регионального оператора капремонта было выявлено, что подрядчики не относятся к безопасности своих работников должным образом. Леса неустойчиво зафиксированы в местах крепления, помосты на лесах неустойчивы. Люди постоянно лавируют между жизнью и смертью, когда работают на высоте. Дует ветер, не хватает ограждений. Наш посыл в том, что нужно обратить внимание на технику безопасности сотрудников, которые занимаются ремонтом фасадов», — рассказал Антон Неверов.
Нарушения нашли на Кировке, улице Коммуны и перекрестке проспекта Ленина и Энгельса, а также у магазина «Детский мир».
За последние семь лет около 30% обрушений строительных лесов случилось из-за неправильной установки и недостатков самой конструкции, напомнили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
Фото с сайта onf.ru
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