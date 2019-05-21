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17.05.2019 г. | 11:33
Мэр Миасса Григорий Тонких пожаловался на горожанина в прокуратуру за обвинение в импотенции
21.05.2019 г. 14:18
Глава Миасса написал заявление в прокуратуру из-за оскорбительного поста в соцсети.
Запись под заголовком «Импотенция Тонких и «Единой России» местный житель Дмитрий Лазарев опубликовал в соцсети. Как пишет Znak.com, статья была посвящена проблеме горячей воды в Миассе: в одном из районов города она имеет неприятный запах из-за бактерий в водопроводе. Эту проблему, по словам автора, власти не могут решить уже несколько лет.
Позднее мужчина пояснил, что имел в виду не половое, а административное бессилие градоначальника. Однако мэр Григорий Тонких все равно подал заявление в прокуратуру. Дело рассматривает мировой судья, местному жителю за оскорбление главы города грозит штраф до 3 тыс. рублей, добавляет издание.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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